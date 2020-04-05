DJ evde kalan komşularını eğlendirdi - Son Dakika

DJ evde kalan komşularını eğlendirdi

DÜZCE'de, DJ Uğur Çakır balkonunda çaldığı şarkılarla sitede oturan komşularını eğlendirdi. Balkonlara çıkan komşuları şarkılara eşlik ederek dans etti.

Düzce'de DJ'lik yapan Uğur Çakır, Konuralp Mahallesi Üsküp Evleri Sitesi'ndeki evinin balkonunda komşularına yönelik DJ performansı sergiledi. Performansında önce gençlerle birlikte pop şarkılarını dinleyen Çakır, site sakinlerinin tamamının müziklere eşlik etmesiyle Ankara yöresi oyun havalarını da çaldı. Müziği duyan site sakinleri balkonlara çıkarak dans etti, eğlenceli dakikalar geçirdi.

?'HERKES EVİNDE KALSIN'

Uğur Çakır evlerinde kalanları eğlendirmek istediğini belirterek, "20 yaş altı gençler evdeler. Onların da canı sıkılmasın, sokağa çıkmak zorunda kalmasınlar diye gençlere destek amaçlı mini konser gerçekleştirdik. Herkese hitap eden müzikler yaptık. Gayet güzel oldu. Herkes evinde kalsın. Ne kadar evde kalırsak kısa sürede bu musibeti atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Site yöneticisi Emrah Şahin site sakinlerine kısa da olsa eğlenceli dakikalar yaşatıldığını ifade ederek, "Sitenin 20 yaş altı gençleri evde kaldıkları için eğlenmeleri amacıyla ufakta olsa bir konser düzenledik" diye konuştu.