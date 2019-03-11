Dj Fatma Civelek Sarıyer'i Salladı

Yüzlerce kadının katıldığı eğlencede Dj Fatma Civelek performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Sarıyer Belediyesi kadınlara özel bir eğlence programı düzenledi. Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen geceye yüzlerce kadın katılırken, Türkiye'nin ilk ve tek kapalı Dj'i Fatma Civelek de performanslarıyla unutulmaz anlar yaşattı. Birçok tarzda çaldığı müziklerle geceye damgasını vuran Civelek, performansıyla da bir hayli beğeni topladı. Yaşlısından gencine yüzlerce kadının olduğu geceye Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de katıldı.Salona girişiyle büyük bir sevgi seliyle karşılaşan Başkan Genç, kadınlara karanfil dağıttı. Hiçbir kadını kırmayan ve herkesle tek tek fotoğraf çektiren Genç, Dj Fatma Civelek'in çaldığı müziklerle horon tepti. Dj kabinine geçerek performans da sergileyen Başkan Genç, kadınlara 4 mevsim "Kadınlar Matinesi" sözü verdi.