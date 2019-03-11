Son Dakika Haberleri: Dj Fatma Civelek Sarıyerli Kadınlara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Dj Fatma Civelek Sarıyerli Kadınlara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

1 saat önce

Sarıyer Belediyesi'nin kadınlara özel düzenlediği gecede tesettürlü Dj Fatma Civelek sahne aldı.

Dj Fatma Civelek Sarıyerli Kadınlara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı, System.String[]
Sarıyer Belediyesi'nin kadınlara özel düzenlediği gecede tesettürlü Dj Fatma Civelek sahne aldı. Yüzlerce kadının katıldığı eğlencede Dj Fatma Civelek performansıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Sarıyer Belediyesi, kadınlara özel bir eğlence programı düzenledi. Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye yüzlerce kadın katılırken, tesettürlü Dj Fatma Civelek de performansıyla konuklara unutulmaz anlar yaşattı.Farklı tarzlarda çaldığı müziklerle geceye renk katan Civelek, performansıyla da bir hayli beğeni topladı. Yaşlısından gencine yüzlerce kadının katıldığı geceye CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç de katıldı. Salona girişiyle büyük bir sevgi seliyle karşılaşan Başkan Genç, kadınlara karanfil dağıttı. Hiçbir kadını kırmayan ve herkesle tek tek fotoğraf çektiren Genç, Dj Fatma Civelek'in çaldığı müziklerle horon tepti. Dj kabinine geçerek performans da sergileyen Başkan Genç, kadınlara 4 mevsim "Kadınlar Matinesi" sözü verdi.

Bir dahaki eğlenceyi yatta yapmak isteyen kadınlara söz veren CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, "4 mevsimde 4 eğlenceye var mıyız bundan sonra? Ben şimdi size bir parola vereyim siz de karşılığını bana söyleyin. Mart'ın sonu 'bahar'. Siyaset konuşmayacağız ama ben şuna inanıyorum ki sayenizde 1 Nisan'dan sonra başkanlığım devam edecek. Bu işin kutlamasına denizde var mıyız?" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:03 Kaynak: İHA

Yaşar Kemal, Genç, Sarıyer, Magazin
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