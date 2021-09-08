DJ "Hey! Douglas" Antalya'da müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

DJ "Hey! Douglas" Antalya'da müzikseverlerle buluşacak

Elektronik müziğin sevilen isimlerinden "Hey! Douglas" sahne adlı Emin Yasin Vural, 12 Eylülde Manavgat'ta konser verecek.

Elektronik müziğin sevilen isimlerinden "Hey! Douglas" sahne adlı Emin Yasin Vural, 12 Eylülde Manavgat'ta konser verecek. Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, 12 Eylül'de Manavgat'ın Side Mahallesindeki bir sahil işletmesinde sahne alacak "Hey! Douglas", sevilen parçalarıyla müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Ünlü DJ'den önce etnik müzikleri farklı enstrümanlarla yorumlayan Yavuz Öfkeli, "Ethnic Fashion" projesiyle sahnede olacak. Etkinliğin biletleri internet üzerinden alınabilecek.

Son Dakika

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak

Alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı

Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım attı! İlk doz koronavirüs aşısını oldu

Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü

"Kardeşim bıçaklandı" diyerek telefonuyla ayrıldığı arkadaşının dijital para hesabını boşalttı

Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı

Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor

15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında