DJ Kaan Deniz Kuşadası'nda sahne aldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin DJ Kaan Deniz Kuşadası'nda sahne aldı - Son Dakika Magazin

DJ Kaan Deniz Kuşadası'nda sahne aldı

6 saat önce

Avrupa'da Hollanda doğumlu olup Türkiye'de baba tarafından Karslı olan ve dünyada da birçok kişi tarafından "The Rockstar From Holland" lakabı ile tanınan Dj Kaan Deniz, dün gece Kuşadası'nda bir gece kulübünde sevenleriyle buluştu.

DJ Kaan Deniz Kuşadası'nda sahne aldı, System.String[]

Avrupa'da Hollanda doğumlu olup Türkiye'de baba tarafından Karslı olan ve dünyada da birçok kişi tarafından "The Rockstar From Holland" lakabı ile tanınan Dj Kaan Deniz, dün gece Kuşadası'nda bir gece kulübünde sevenleriyle buluştu.


Avrupa'da da konserler veren Türk DJ dünyaca ünlü kişiler tarafından beğeni toplayarak ülkemizin de yurt dışında DJ olarak çok iyi tanıtımlarını yapmaya devam ediyor.


Türkiye de bulunduğu süre içerisinde öncelik olarak Antalya, Bodrum ve Didim'de perfonsmanslar sergileyen DJ Kaan Deniz son olarak Kuşadası'nda sahne alarak kendisini izlemeye gelenleri eğlendirdi.


Hayranlarıyla fotoğraf çektiren Kaan Deniz, "Ben onlara çok şey borçluyum, onlar benim şarkıyla eğlendikçe bende onlara zaman ayırıp aynı ilgiyi geri vermek istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Bora Füzesi, Kuşadası, Türkiye, Avrupa, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
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