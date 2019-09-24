Son Dakika Haberleri: DJ Kennedy 3 aylığına Pınar Karşıyaka'da
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DJ Kennedy 3 aylığına Pınar Karşıyaka'da

19 dakika önce

Karşıyaka'da 2017-18 sezonunda görev yapan, takımdan ayrıldıktan sonra Avustralya'da Melbourne United ve İtalya'da Reyer Venezia formalarını giyen 29 yaşında, 1.98 boyundaki kısa forvet, 3 aylık kontratı kabul etti.

DJ Kennedy 3 aylığına Pınar Karşıyaka'da, System.String[]

Karşıyaka'da 2017-18 sezonunda görev yapan, takımdan ayrıldıktan sonra Avustralya'da Melbourne United ve İtalya'da Reyer Venezia formalarını giyen 29 yaşında, 1.98 boyundaki kısa forvet, 3 aylık kontratı kabul etti.


Yuvaya dönen Kennedy, Karşıyaka'da daha önce ligde 15.6 sayı, 6.5 ribaund, 5.1 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.


Antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde iddialı bir kadro oluşturan Karşıyaka, ligde yeni sezona cumartesi günü Teksüt Bandırma Basketbol deplasmanında başlayacak.


Avustralya, Karşıyaka, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:55 
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