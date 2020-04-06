DJ Kerim Büyük'ten 500 aileye erzak yardımı - Son Dakika

DJ Kerim Büyük'ten 500 aileye erzak yardımı
12 dakika önce
DJ Kerim Büyük, İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 500 aileye erzak yardımı yaptı.
DJ Kerim Büyük, İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 500 aileye erzak yardımı yaptı.
Zorlu günlerin yaralarının birlikte sarılması gerektiğine işaret eden Büyük, "Yakın dostum Mesut Kopuz ile bu zor zamanda ihtiyacı olan ailelere yardım yaptık. 500 paket erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. En kısa zamanda bu zor günleri dayanışmayla, birlik ve beraberlikle atlatacağımıza inancımız tam" dedi. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:53 Kaynak: İHA
Son Dakika İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak GÜNGÖREN'DE KENDİSİNİ 'HOCAEFENDİ' OLARAK TANITAN DOLANDIRICI YAKALANDI