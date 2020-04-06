DJ Kerim Büyük'ten 500 aileye erzak yardımı - Son Dakika

DJ Kerim Büyük, İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 500 aileye erzak yardımı yaptı.



Zorlu günlerin yaralarının birlikte sarılması gerektiğine işaret eden Büyük, "Yakın dostum Mesut Kopuz ile bu zor zamanda ihtiyacı olan ailelere yardım yaptık. 500 paket erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. En kısa zamanda bu zor günleri dayanışmayla, birlik ve beraberlikle atlatacağımıza inancımız tam" dedi. - OSMANİYE