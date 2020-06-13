DJ, küvette ölü bulundu - Son Dakika

DJ, küvette ölü bulundu

ANTALYA'da, DJ' Mahir Kıvrak (43), evinin banyosundaki küvette Avusturyalı eşi Anna Kıvrak tarafından ölü bulundu.

ANTALYA'da, DJ' Mahir Kıvrak (43), evinin banyosundaki küvette Avusturyalı eşi Anna Kıvrak tarafından ölü bulundu. Kıvrak'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak. Kepez ilçesindeki bir eğlence merkezinde DJ'lik yapan Mahir Kıvrak, dün akşam eve geldi. İkiz çocuklarıyla bir süre oynadıktan sonra üst kata çıkıp, banyoya girdi. Avusturyalı eşi Anna Kıvrak ise alt katta çocuklarıyla kaldı. Genç kadın, uzun süre yanlarına gelmeyen eşinin yattığını düşünüp, ikizleriyle uykuya daldı. Sabah uyandığında ise banyodaki küvette, kocasının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adli Tabip'in ölümünü şüpheli bulduğu Mahir Kıvrak'ın cansız bedeni, otopsi için İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adli Tabip'in ölümünü şüpheli bulduğu Mahir Kıvrak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Polis, eve geldiğinde alkollü olduğu iddia edilen Mahir Kıvrak'ın, şofbenden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kıvrak'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi

Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez