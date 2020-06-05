DJ'ler albüm gelirlerini COVID-19 mücadelesine bağışlıyor - Son Dakika

DJ'ler albüm gelirlerini COVID-19 mücadelesine bağışlıyor

Koronavirüs müziğe engel olamadı, NewYork'ta aralarında bir Türk sanatçının da yer aldığı 10 DJ salgın döneminde yeni bir albüm çıkardı.

DJ'ler albüm gelirlerini COVID-19 mücadelesine bağışlıyor, System.String[]

Koronavirüs müziğe engel olamadı, NewYork'ta aralarında bir Türk sanatçının da yer aldığı 10 DJ salgın döneminde yeni bir albüm çıkardı. DJS UNITED New York adlı albümün tüm gelirleri, COVID-19 hastalarının bakım ihtiyaçları için New York'ta bulunan Presbyterian Hospital'a bağışlanacak.


Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını, sanat camiasını olumsuz yönde etkiledi. Alınan sosyal izolasyon tedbirleri kapsamında sahnelerin ve eğlence mekanlarının kapatılarak kültür sanat etkinliklerinin iptal edilmesi, sanatçıların üretim yapması ve müzikseverlerle buluşması açısından zorlu bir süreci beraberinde getirdi. Tüm bu olumsuzluklar müziğin önüne geçemedi. New York'ta yaşayan ve aralarında MEMOS sahne adıyla bilinen Türk DJ Serhan Aydemir ile Grammy ödüllü prodüktör Hex Hector, Oscar P, Ameme ve Sasha Barbot gibi ünlü DJ'lerin yer aldığı 10 sanatçı, salgın sırasında DJS UNITED New York adını verdikleri müzik projeleri ile dikkat çekici bir albüme imza attı. 25 Mayıs tarihinde dinleyiciyle buluşan ve 11 şarkıdan oluşan albümün prodüktörlüğünü Sasha Barbot ve Pietro Gramegna üstlendi. Albümün tüm gelirleri ise COVID-19 hastalarının bakım ihtiyaçları için New York'ta bulunan Presbyterian Hospital'a bağışlanacak.


Müziğin iyileştirici gücü bir kez daha sahnede


Çalışmaları bu yılın Nisan ayında başlayan ve Haziran ayında müzik piyasasına iddialı bir giriş yapan DJS UNITED albümünde House, Deep House ve Afrobeat türlerinin önde gelen isimlerinden Türk DJ Serhan Aydemir (MEMOS), Grammy ödüllü prodüktör Hex Hector, Oscar P, Ameme, Sasha Barbot, Jordi Iven feat. Duddha, Sabine Blaizin feat. Okai Musik, doux.,Oktave ve Leo + The Munk Machine yer alıyor. Toplam 11 şarkıdan oluşan ve salgın sürecinde hayata geçirilen albüm, tüm gelirlerini Covid-19 hastalarının bakım ihtiyaçları için bağışlayarak müziğin iyileştirici gücünü tüm dünyaya gösterebilmeyi amaçlıyor.


Projedeki tek Türk, DJ MEMOS, Alaila şarkısıyla albümde


Uzun yıllardır New York'ta yaşayan Türk DJ ve prodüktör Serhan Aydemir (MEMOS), DJS UNITED albümüne Alaila adlı şarkısıyla katkı sunuyor. Albümdeki tek Türk sanatçı olarak dikkat çeken DJ Aydemir, elek-tronik müziğin Türkiye'den başarılı temsilcileri olduğunu belirterek, 'Salgın, uyumayan şehir olarak nitelendirilen New York'ta gece hayatını tamamıyla durdurdu. Ancak sahnede performans gösteren sanatçılar olarak bizler, bu süreçte başlattığımız DJS UNITED New York projesiyle müziğin durmasına izin vermedik. İyiliğin müzikle çoğaltılabileceğine olan inancımızla hem müzikseverlere keyif vermeyi hem de koronavirüs mücadelesine destek olmayı hedefledik. Türkiye'den bir sanatçı olarak alanının en başarılı isimleriyle bu denli anlamlı bir projede yer almak ve Türkiye'yi temsil etmek benim için büyük bir gurur. Bugün iyi yerlere gelen ve global anlamda isim yapmayı başaran Türk DJ'lerin sayısı da gurur verici. Dilerim bu başarının altında yatan müzik tutkusu, yeni nesillerden de değerli sanatçılar kazanmamıza vesile olur" dedi. - İSTANBUL

Koronavirüs, New York, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin DJ'ler albüm gelirlerini COVID-19 mücadelesine bağışlıyor - Son Dakika Magazin
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