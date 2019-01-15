Dj. Murad Müftü Performansı İle Ondokuz30'da Eğlencenin Tadını Çıkar
1 saat önce
Her ay farklı konseptler ve DJ performansları eşliğinde eğlence sever beyaz yakalıları ve farklı sektör çalışanlarını her ayın bir Cuma günü akşamı buluşturan Ondokuz30, 2019 yılının ilk partisini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Çiğdem Arkant tarafından kurulan Ondokuz30, yeni yılın ilk partisini 18 Ocak Cuma gerçekleştirecek. Geçtiğimiz aylarda 1. yılını Alancha'da kutlayan Ondokuz30, yeni yılın ilk etkinliğini Maçka Sanat Parkı içinde yer alan Sanat Park'ın sıcak, samimi ve doğal ortamında gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Gece boyunca Dj. Murad Müftü'nün canlı performansı ile haftanın yorgunluğu ve stresini atacak olan beyaz yakalılar, Maçka içinde yer alan Sanat Park'ında keyifli anlar geçirecek.
Ondokuz30 sponsorları arasında bulunan Taurus Event ise, gecenin sonunda çekilişle bir kişiye, çift kişilik Pera Palas Otel'de konaklama hediye edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:21 Kaynak: Bültenler
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