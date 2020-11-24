Dj Orhan Uzdu'ya DJ'liği Sorduk! - Son Dakika

Dj Orhan Uzdu DJ performansı denildiği zaman akla ilk olarak gelen isimler arasında yer alıyor. Sergilemiş olduğu performansın eşsiz yapısının yanı sıra sanat ve eğlenceyi tek bir potada eritmesi ile de göz kamaştırmaktadır. Son dönemlerde en sık sahne alan DJ olma unvanını da elinde bulundurmaktadır. Müzik sektöründe bu derece beğeni toplaması kesinlikle tesadüf değil, başarı! Sanatkarlığını konuştururken aynı zamanda DJ performansının olmazsa olmaz parçası olan sound kullanımını da ön plana çıkarmaktadır. Ülkemizde son senelerde DJ ler tarafından oluşturulan remixlerin ne kadar beğenildiği ortada! Bu şekilde oluşturulan çalışmaların öncelerinin başında da Uzdu geliyor!

House Müziğin Türkiye Temsilcisi!

Dj Orhan Uzdu ülkemizde House müzik denildiği zaman ilk akla gelen isimler arasındadır. House müzik ile popüler trendleri bir araya getirmekten de asla kaşınmamaktadır. Ropörtajda da vurguladığı gibi sanatsal manda yapılan uyumlu karışımlardan harikalar yaratılmaktadır. Oluşturulan bu karışım sayesinde şuana kadar hiç dinlemediğiniz eğlence ve sanatın eşsiz şekilde bir araya getirildiği hibrit bir sese kulak vereceksiniz! Sanatta yeni tarzlar denemekten korkmadığını belirten Uzdu, denemelerinde başarısız olmadığını da şuana kadar ortaya koymuş olduğu çalışmaları ile ispatlamış konumda!

Yeni Albümü Dinlediniz Mi?

Orhan Uzdu House ve Elektro alanında görüşlerini beyan ettikten sonra bize önemli bir sürpriz de yaptı: Phoenix! Son dönemlerdeki çalışmalarının en önemli meyvelerinden biri olan bu albüm sayesinde siz de eğlenceye doyacaksınız. Sahne performansını izleme şansınız olmadıysa bu albüm ile eğlenceyi evinize kadar getirebilirsiniz. Farklı online müzik platformlarından sorunsuz şekilde albümü dinleme imkanınız bulunuyor. Şuana kadar albüm hakkında yapılan yorumlar da oldukça olumlu!

Yeni Djlere Tavsiyeler!

Uzdu yeni DJ adaylarına tüm müzik dünyasının yakından takip edilmesini tavsiye etmektedir. Bu takip sayesinde şuana kadar elde ettiğiniz en kapsamlı deneyimi yakalayacaksınız. Trendlerden haberdar olmayan müzisyenlerin bu sektörde başarılı olmasının oldukça zor olduğunu da vurgulamaktadır. Ayrıca muhakkak DJ lerin kendilerini enstrüman çalma alanında da geliştirmesi gerektiği belirtilmelidir.