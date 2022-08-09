Dj Şahin Bahadır Samsun'u uyutmadı!

"Kafa Buz" single'ıyla bir dönem müzik listelerinin zirvesinden inmeyen başarılı DJ Şahin Bahadır, 7 Ağustos Pazar akşamı Samsun'un en popüler eğlence mekânlarından V Sahne'de performans sergiledi. Genç DJ, patenti kendisine ait "Uyudun mu" adlı konseptle sahneye çıktı.

EĞLENCEYE DEVAM

DJ setinin başına geçen Şahin Bahadır, mekânı dolduran kalabalığı Türkçe müziğin en sevilen şarkılarıyla eğlendirdi. Hareketli bir playlist hazırlayan DJ, gece boyunca coşkuyu zirvede tutmayı başardı. Samsunlulara keyifli bir akşam yaşatan Şahin Bahadır, "Uyudun mu?" eğlencelerinin farklı mekânlarda da devam edeceğini açıkladı.

POPUN MODASI GEÇMİYOR

Yaklaşık 10 yıldır DJ'lik yapan ve Samsun'un Atakum ilçesinde Fabregas Cafe&Restoran adlı bir mekânı da bulunan Şahin Bahadır, eğlence tutkunlarının en çok Türkçe sözlü şarkılar talep ettiğini söyledi: "10 yıldır eğlence dünyasındayım ve gözlemim şu; bizim insanımız Türkçe şarkılarla daha çok eğleniyor. Müzikte zaman zaman rap, zaman zaman arabesk furyası olsa da popun modası hiç geçmiyor. Pop müzik gecelerde her zaman altın çağını yaşıyor."