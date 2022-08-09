Dj Şahin Bahadır Samsun'u uyutmadı! - Son Dakika
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Dj Şahin Bahadır Samsun'u uyutmadı!

09.08.2022 16:49
Dj Şahin Bahadır Samsun'u uyutmadı!

Son dönemin popüler DJ'lerinden Şahin Bahadır, geçtiğimiz pazar akşamı Samsun'daki V Sahne adlı mekânda performans sergiledi. "Uyudun mu" konseptiyle sahneye çıkan Bahadır, Türkçe müziğin en sevilen şarkılarıyla Samsunlulara keyifli bir gece yaşattı.

"Kafa Buz" single'ıyla bir dönem müzik listelerinin zirvesinden inmeyen başarılı DJ Şahin Bahadır, 7 Ağustos Pazar akşamı Samsun'un en popüler eğlence mekânlarından V Sahne'de performans sergiledi. Genç DJ, patenti kendisine ait "Uyudun mu" adlı konseptle sahneye çıktı.

EĞLENCEYE DEVAM

DJ setinin başına geçen Şahin Bahadır, mekânı dolduran kalabalığı Türkçe müziğin en sevilen şarkılarıyla eğlendirdi. Hareketli bir playlist hazırlayan DJ, gece boyunca coşkuyu zirvede tutmayı başardı. Samsunlulara keyifli bir akşam yaşatan Şahin Bahadır, "Uyudun mu?" eğlencelerinin farklı mekânlarda da devam edeceğini açıkladı.

POPUN MODASI GEÇMİYOR

Yaklaşık 10 yıldır DJ'lik yapan ve Samsun'un Atakum ilçesinde Fabregas Cafe&Restoran adlı bir mekânı da bulunan Şahin Bahadır, eğlence tutkunlarının en çok Türkçe sözlü şarkılar talep ettiğini söyledi: "10 yıldır eğlence dünyasındayım ve gözlemim şu; bizim insanımız Türkçe şarkılarla daha çok eğleniyor. Müzikte zaman zaman rap, zaman zaman arabesk furyası olsa da popun modası hiç geçmiyor. Pop müzik gecelerde her zaman altın çağını yaşıyor."

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Münir Karaloğlu, Samsun, Advertorial Bülten, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Dj Şahin Bahadır Samsun'u uyutmadı! - Son Dakika


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