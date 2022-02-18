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Son dakika haberleri: DJ SUAT ATEŞDAĞLI KALP KRİZİ GEÇİRDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri: DJ SUAT ATEŞDAĞLI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

18.02.2022 01:07
Son dakika haberleri: DJ SUAT ATEŞDAĞLI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Son dakika haber: Galatasaray tribün grubu ultrAslan'ın eski başkanı, müzisyen ve DJ Suat Ateşdağlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray tribün grubu ultrAslan'ın eski başkanı, müzisyen ve DJ Suat Ateşdağlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Oğlu Emir Ateşdağlı, babasının anjiyo olduğunu söyleyerek, gözetim altında tutulduğunu belirtti.

Emir Ateşdağlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam Suat Ateşdağlı'yı, geçirdiği kalp krizi sebebiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırdık. Anjiyo oldu ve stent takıldı. Birkaç gün müşade altında kalacak. Durumu iyi. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri: DJ SUAT ATEŞDAĞLI KALP KRİZİ GEÇİRDİ
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Galatasaray, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: DJ SUAT ATEŞDAĞLI KALP KRİZİ GEÇİRDİ - Son Dakika


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