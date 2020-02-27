DJ Teo Demir kariyerinde yükseliyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin DJ Teo Demir kariyerinde yükseliyor - Son Dakika Magazin

DJ Teo Demir kariyerinde yükseliyor

6 saat önce

Yıllarca profesyonel dans ederek kariyerini sürdüren ve sonrasında yaklaşık olarak 4 yıl müzik ve yeni mix güncel şarkılarıyla ekstra olarak organizasyon açılışlar, davetler ve lansman işleri yaparak adından söz ettiren Dj Teo Demir son olarak modellik yaptığı profesyonel katalog çekimleri...

DJ Teo Demir kariyerinde yükseliyor, System.String[]

Yıllarca profesyonel dans ederek kariyerini sürdüren ve sonrasında yaklaşık olarak 4 yıl müzik ve yeni mix güncel şarkılarıyla ekstra olarak organizasyon açılışlar, davetler ve lansman işleri yaparak adından söz ettiren Dj Teo Demir son olarak modellik yaptığı profesyonel katalog çekimleri ile adından sıkça söz ettirdi.


Yurt dışı ve Türkiye'de en ünlü mekanlarda dans ederek aranan isim haline gelen ünlü Dj Teo Demir özel davet gecelerinde de cemiyetlerin beğenisini kazandı.


Son olarak Türkiye'de ve dünya'da birçok ünlü dj ile festivallere katılmak olduğunu söyleren Dj Teo Demir bunun için birçok çalışmalarda bulunduğunu sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • secret: Daha ne yapacak bu TEO birde oto yıkamacı, tostçu dükkanı, kuru temizlemeci açsaymış teo değil avm sanki ! Bırakın müziği TEMİZ KALSIN müzikle ilgilenenler müziğe tutkuyla baglananlar yapsın bu ne ya ! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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