Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Djaniny, Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 29. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun kadroda yer almadığı bildirildi.

Djaniny'nin sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, "Oyuncumuzun, yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz maç kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.