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Djedje Samsunspor'dan ayrılıyor - Son Dakika

Djedje Samsunspor'dan ayrılıyor

21.07.2021 11:16
Djedje Samsunspor'dan ayrılıyor, System.String[]

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, başarılı orta saha oyuncusu Dja Djedje'nin takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, başarılı orta saha oyuncusu Dja Djedje'nin takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Genel Menajer Mustafa Aztopal, Samsunspor ile ilgili genel durum değerlendirmesi yaptı. İlk olarak kırmızı-beyazlı ekibin ilk kamp etabını değerlendiren Genel Menajer Mustafa Aztopal, "Takımımız yeni sezon hazırlıklarına ilk olarak 30 Haziran tarihinde Samsun'da başladı. Daha sonra 06–18 Temmuz tarihleri arasında Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çok güzel bir ortamda çok verimli bir ilk etap kamp dönemi gerçekleştirdi. Geçen seneden aramızda olan oyuncularla bu sene aramıza katılan oyuncular arasında şu ana kadar gerçekten bir kaynaşma yaşandığını gözlemledik. Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibinin uyumlu ve oyuncu grubuyla son derece birliktelik gösteren çalışmaları da güzel bir kamp geçirmemizi sağlayan etkenlerin başında geldi. Kampımızın son gününden bir gün önce güzel bir hazırlık maçı geçirdik. Takımımız geleceğe yönelik olumlu sinyaller verdi. Ama tabii ki hazırlık maçları belirleyici değil. Burada en önemli olan sakatlıkların olmamasıydı. Şükür ki öyle bir durum da yaşamadık. Bu anlamda iyi bir hazırlık müsabakası oldu" dedi.

"Bir sağ bek ile anlaştık kısa sürede açıklayacağız"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Mustafa Aztopal, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bir sağ bek oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardık. Bunu çok kısa süre içerisinde açıklayacağız. Bunun yanında takımımıza bir stoper, bir forvet ve bir de sağ kanat oyuncusu katmayı planlıyoruz. Son süratle transfer çalışmalarımız devam ediyor. Ciddi bir şekilde Başkanımız Yüksel Yıldırım ile istişareler yaparak bu transfer sürecini yürütüyoruz. Öte yandan bu sene çok farklı bir transfer ortamı olduğunu belirtmekte fayda var. Rakiplerimizin tabir caizse 'çılgın' ücretler ödeyerek transferler yaptıklarına şahit oluyoruz. Transfer piyasası gerçekten normal rakamların çok üzerinde seyretmekte. Biz bu ortamda şu ana kadar son derece dengeli bir transfer politikası yürüttük. Bundan sonra da gerçekleştireceğimiz transferlerin gerek bütçe anlamında gerekse takıma direkt katkı sağlamaları anlamında etkili ve yerinde transfer olacağına inancımız tamdır" diye konuştu.

"Djedje ayrılmak istediğini yönetime bildirdi"

Taraftarın en çok sevdiği oyuncuların başında gelen Brice Dja Djedje hakkında da bilgi veren Mustafa Aztopal, "Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinde oyuncumuz Brice Dja Djedje hakkında ortaya çıkan bazı haberlere de açıklık getirmek istiyorum. Djedje, genel olarak ailesel nedenleri ön planda tutarak Samsunspor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Djedje ve eşi bebek bekliyor ve eşi açık bir biçimde çocuklarını burada büyütmek istemediğini belirtmiş. Djedje de arada kaldığını fakat ailesinin doğal olarak karar almasında ana etken olduğunu bize bildirdi. Oyuncumuz kamp süresince de içinde bulunduğu bu kafa karışıklığından ötürü bir iki takım arkadaşıyla problem de yaşadı ve bu durumun takım ortamı açısından çok da sağlıklı olmadığını da gözlemledik. Bizim Djedje ile kendi açımızdan kulüp olarak bir problemimiz yok. Kendisinin kulüpten bir alacak sorunu da yok. Ama şu aşamada aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz. Başkanımız ve Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş bu konu ile ilgili yakın zamanda bir değerlendirme yapacaktır" şeklinde konuştu.

Samsunspor'da gün geçtikçe Başkan Yüksel Yıldırım ve AŞ Yönetim Kurulu'nun koyduğu kurallar ve oluşturduğu yapının iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığını aktaran Aztopal, Samsunspor'un gün geçtikçe Türk futbolundaki ağırlığının artacağına inandığını belirtti. Bu sezonki beklentilerle ilgili konuşan Aztopal şunları ifade etti:

"Eskiyi çok da konuşmak istemiyoruz ama geçen sezon açıkça söylemek gerekirse önemli bir fırsatı kaçırdık. Bu sezona baktığımızda en az 8-9 takımın yükselme yarışının içinde olacağını görüyoruz. Birçok takım olağanüstü bütçelerle oyuncular transfer ediyor. Türkiye'deki futbol ekonomisini göz önüne aldığımızda bu rakamların gerçek üstü rakamlar olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. Bu açıdan bakıldığında son derece çetin bir lig bizi bekliyor olacak. Hocamız Mehmet Altıparmak geriye oyunu sevmeyen, hücuma yönelik oyunu benimseyen ve oyuncularını bu açından son derece pozitif şekilde motive eden bir hoca. Samsunspor taraftarına seyir zevki verecek ve heyecanlandıracak bir futbol oynayacağımızı şimdiden görebiliyoruz. Aramıza katılacak yeni oyuncularla beraber takımın son hali de oluşunca bu oyunu oynayacak takımı da ortaya çıkarmış olacağız. Transferlerimizi Gerede kampının bitimine kadar tamamlamak istiyoruz. Bu ortamda tabi ki hedefimiz ligden çıkmak. Biz iddialı takımlardan biri olacağız ve hedefimiz ister ilk ikiden isterse Play–Off'dan olsun Süper Lig'e yükselmek olacak. Bu anlamda taraftarımızla buluşmak da çok anlamlı bir hal alacak. Stadımızda onların desteğini hissetmek bizim için çok büyük motivasyon unsuru olacak." - SAMSUN

Djedje Samsunspor'dan ayrılıyor

Mehmet Altıparmak, Samsunspor, Transfer, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Djedje Samsunspor'dan ayrılıyor - Son Dakika Spor


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