DJI Avata'nın ilk görselleri sızdırıldı

Detaylı inceleme videosunu sizlerle paylaştığımız DJI Mini 3 Pro modelinin tanıtılmasının üzerinden kısa bir süre geçerken, DJI iç mekanlar için yeni bir drone modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Twitter'da paylaşılan görüntülerde, DJI Avata olarak ortaya çıkan modelin üç pervaneli olduğunu görüyoruz.

Sızdırılan görüntüler, bu haftanın başında gördüğümüz bazı render görselleri ile benzer yapı da olsa, DJI'ın uzun süredir takip ettiği tasarım dilinden epey farklı. DJI genellikle gri bir renk düzeni ile karşımıza çıkıyor, ancak yeni modelin görsellerinde plastik gövdeli siyah bir cinewhoop model görüyoruz.

DJI Mini 3 Pro inceleme!

Yeni cinewhoop drone: DJI Avata

Detaylara geçmeden önce Cinewhoop drone nedir? sorusunu cevaplayacak olursak: Genellikle dar, kapalı alanlarda uçmak üzere tasarlanan, sabit kamera tarzı çekimler oluşturmaya olanak tanıyan, yerleşik pervane korumalarına sahip küçük modeller olarak tanımlayabiliriz.

Ön kamera modülü DJI'dan izler taşıyor ve üst ve alttaki logolar orijinal görünüyor. Bu fotoğrafların bitmiş üründen ziyade erken bir prototipe ait olduğunu düşünüyoruz. DJI'ın bu yeni modeli ile cinewhoop dronelara getireceği iki önemli yenilik var: otomatik uçuş modları ve yüksek kaliteli kamera.

Cinewhoop dronelar, iç mekanlarda uçulabilecek kadar küçük ve güvenli, aynı zamanda iyi bir kamera taşıyacak kadar güçlü oldukları için kısa sürede popüler hale geldi. Evet, niş bir alan yani kullanıcı kitlesi kısıtlı. Ancak DJI fiyat performans dengesini de koruyabilirse ciddi satış rakamlarına ulaşabilir.

DJI Avata hakkında yeni detaylar ortaya çıktıkça, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.