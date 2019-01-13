Djı Mavic 2 Pro İnceleme | Drone'ların Efendisi!
1 saat önce
Bu videomuzda kişisel ve hobi amaçlı drone dünyasının lideri konumundaki nam-ı diğer drone'ların efendisi olan DJI Mavic 2 Pro modelini inceliyoruz.
Bu videomuzda kişisel ve hobi amaçlı drone dünyasının lideri konumundaki nam-ı diğer drone'ların efendisi olan DJI Mavic 2 Pro modelini inceliyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:10 Kaynak: Youtube
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