Son Dakika Haberleri: Djı Mavic 2 Pro İnceleme | Drone'ların Efendisi!

Djı Mavic 2 Pro İnceleme | Drone'ların Efendisi!

1 saat önce

Bu videomuzda kişisel ve hobi amaçlı drone dünyasının lideri konumundaki nam-ı diğer drone'ların efendisi olan DJI Mavic 2 Pro modelini inceliyoruz.

Bu videomuzda kişisel ve hobi amaçlı drone dünyasının lideri konumundaki nam-ı diğer drone'ların efendisi olan DJI Mavic 2 Pro modelini inceliyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:10 Kaynak: Youtube

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