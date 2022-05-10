DJI Mini 3 Pro inceleme! - Son Dakika
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DJI Mini 3 Pro inceleme!

10.05.2022 20:26
DJI Mini 3 Pro inceleme!

DJI Mini serisinin yeni üyesi DJI Mini 3 Pro inceleme videosu ile karşınızdayız. İşte DJI Mini 3 Pro özellikleri ve fiyatı.

Önde gelen drone üreticisi DJI, sadece üst segment için üretim yapmakla kalmayıp bir hobi olarak drone kullananlara da hitap ediyor. DJI Mini serisinin yeni üyesi DJI Mini 3 Pro inceleme videosu ile karşınızdayız. İşte Mini 3 Pro özellikleri!

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DJI Mini 3 Pro inceleme!

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Boyutu küçük gücü büyük DJI Mini 3 Pro özellikleri

Mini boyutlu, mega yetenekli Mini 3 Pro, taşınabilir olduğu kadar oldukça güçlü. 249 gr'dan daha hafif ve yükseltilmiş güvenlik özellikleriyle serinin en güvenlisi konumunda. 1/1.3 inç sensör ve üst düzey özelliklerle Mini uçmanın ne demek olduğunu yeniden tanımlıyor.

Mini 3 Pro, her uçuştan daha fazlasını elde etmek için optimize edilmiş tamamen yeni bir görünüme sahip. Daha büyük pervaneler, gövde eğimi ve güçlü bir engel algılama sistemi ile aerodinamik tasarım, uçuş süresini ve güvenliği artırıyor.

DJI Mini 3 Pro inceleme!

Yeniden tasarlanan gimbal, düşük açılı çekimler ve Gerçek Dikey Çekim için daha geniş bir dönüş aralığı sunarak sonsuz yaratıcı fırsatlara olanak tanıyor. Bu yüz gerdirmenin her yönü, Mini'yi daha yüksekliğe çıkarabiliyor.

34 dakikaya kadar uzayan uçuş süresine sahip Mini 3 Pro'nun Akıllı Uçuş Bataryası ultra hafif ve hava fotoğrafçılığı ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeterli güce sahip.

Yeni DJI drone, 1/1.3 inç CMOS sensör, çift yerel ISO özelliğine sahip ve HDR çekimlerinin doğrudan çıkışını destekliyor. Vurgularda ve gölgelerde daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkarmak için her görüntü daha yüksek bir dinamik aralıkla zenginleştirilmiş. 4K HDR video ve 48 Megapiksel RAW fotoğraf çekebilen drone, yakınlaştırırken bile her görüntüde zengin netlik sunuyor. 1080p @120fps ağır çekim video ile dee başarılı bir video çekim performansı sunuyor.

DJI Mini 3 Pro teknik özellikleri

Ölçüler: Katlanmış halde 145x90x62 mmKalkış ağırlığı: Fotoğraf: 1/1.3¨ CMOS F1.7, 48 Megapiksel, JPEG/RAWVideo: 4K @60fps, 9: 16 ve 3: 4 oranları destekleniyorMaksimum hız: 57,6 kphMaksimum uçuş süresi: 34 dk (standart batarya ile) – 47 dk (plus batarya ile)Engel algılama: Ön + arka + altMaksimum iletim mesafesi: DJI O3 görüntü aktarma sistemi, 18 kmRüzgar direnci: Seviye 5 – 8,5-10,5 m/sDiğer: Panorama, Düzenleme, APAS 4.0, 4 antenli kontrolcü, MasterShots, Hyperlapse, FocusTrack

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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