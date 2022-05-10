DJI Mini 3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri - Son Dakika
Üye Girişi

DJI Mini 3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

10.05.2022 22:26
DJI Mini 3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

Üst seviye özelliklerin, oldukça kompakt boyutlara ve düşük ağırlığa sığdırıldığı drone: DJI Mini 3 Pro özellikleri ve fiyatı ile karşımızda!

Drone denildiğinde ilk akla gelen markalardan DJI son kullanıcıdan, endüstriye onlarca farklı alana hizmet eden modeller ile karşımıza çıkıyor. En popüler ürünlerin başında, 249 gram ağırlığı ile herhangi bir izin/ kayıt gerektirmeyen Mini serisi yer alıyor. Üst seviye özelliklerin, oldukça kompakt boyutlara ve düşük ağırlığa sığdırıldığı serinin yeni üyesi: DJI Mini 3 Pro özellikleri ile karşımızda!

Katlanabilir kanatları ile daha önceki Mini modellerine oldukça benzeyen bir tasarıma sahip olan Mini 3 Pro, Mini 2'ye kıyasla bazı iyileştirmeler sunuyor. Video aktarım menzili 10 – 12 km seviyelerine çıkarken, cihazın uçuş süresi 31 dakikadan 34 dakikaya çıkmış durumda.

DJI Mini 3 Pro özellikleri: 48 Megapiksel, dikey çekim

DJI bir ilke imza atarak daha büyük bir pil seçeneği de sundu. Büyük pili taktığınızda uçuş süresi 47 dakikaya çıkıyor, ancak pilin artmasıyla birlikte cihazın ağırlığı 250 gram seviyesinin üzerine çıkıyor.

Mini 3 Pro'da yer alan 48 Megapiksel çözünürlüğündeki CMOS sensör, 1/1.3 inç büyüklüğüne sahip. 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı gerçekleştirebilen cihaz, HDR çekimleri 30 FPS'de yapıyor. Ayrıca sosyal medyaya içerik üretenler için kamera 90 derece dönerek çekim yapabiliyor.

DJI Mini 3 Pro'yu önceki modellere göre daha avantajlı yapan özelliklerden birisi de, üç yönlü engel algılama sağlayan ileri, geri ve aşağı yönlü sensörlerin eklenmesi oldu. Mini 3 Pro yalnızca yolundaki engelleri otomatik olarak algılamakla kalmıyor, aynı zamanda DJI'nin Gelişmiş Pilot Yardım Sistemleri (APAS 4.0) ile bunların etrafından otomatik olarak uçabiliyor, nesneleri takip edebiliyor.

Mavic 3 inceleme

Mini 3 Pro ile birlikte gelen bir diğer yükseltme, 5.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ve DJI Fly uygulamasına erişim sağlayan DJI RC adlı yeni bir uzaktan kumanda oldu. Mini serisinin önceki modellerinde drone'u kontrol etmek için bir akıllı telefona ihtiyacınız vardı. Ancak bu kumandaya sahip olduğunuzda herhangi bir telefon olmadan doğrudan cihazı kullanabiliyorsunuz.

Kalkış Ağırlığı249 gramBoyutlarKatlanmış: 145×90×62 mm

Katlanmamış: 171×245×62 mm

Katlanmamış (pervaneli): 251×362×70 mmUçuş Yüksekliği3000 veya 4000 metreUçuş Süresi34 veya 47 dakikaMenzil18 km veya 25 kmRüzgar Direnci10,7 metre/ saniyeKamera48 Megapiksel – 1/1.3-inç CMOS – 82.1 dereceISO AralığıVideo: 100-6400 (Otomatik), 100-6400 (Manuel)

Fotoğraf: 100-6400 (Otomatik), 100-6400 (Manuel)Fotoğraf FormatıJPEG/DNG (RAW)Video Çözünürlüğü4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps

2,7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60fps

FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps

Ağır Çekim: 1920×1080@120fps

DJI Mini 3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

DJI Mini 3 Pro fiyatı ne kadar?

DJI Mini 3 Pro'nun başlangıç fiyatı 669 dolar olarak belirlendi. Mini 2 ile kıyasladığımızda 219 dolarlık bir artış söz konusu ve bu pakette kontrolör yer almıyor.

Akıllı telefona ihtiyaç duyulan DJI RC-N1 uzaktan kumanda ile Mini 3 Pro'yu almak istediğinizde fiyatı 759 dolar oluyor. Telefona ihtiyaç duyulmayan DJI RC kontrol cihazı ile satın almak istediğinizde ise fiyat etiketi 909 dolar seviyesinde.

– DJI Mini 3 Pro özellikleri ve fiyatı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz…

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Köprüsü yıkılan çay üzerine yaya geçidi yapmak isterken sel sularına kapıldı Son dakika haber | Köprüsü yıkılan çay üzerine yaya geçidi yapmak isterken sel sularına kapıldı Suriyeliler için uluslararası camiadan 6,7 milyar dolar yardım taahhüdü Suriyeliler için uluslararası camiadan 6,7 milyar dolar yardım taahhüdü

Cep Telefonu, dolar, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel DJI Mini 3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 22:57:39. #1.12#
SON DAKİKA: DJI Mini 3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement