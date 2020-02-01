Djoker mi Thiem mi? 2020 Avustralya Açık Erkekler Finali'ne ön bakış

16 kez Grand Slam şampiyonu Sırp raket Novak Djokovic, kariyerinin 26. Grand Slam finaline çıkıyor. Karşısında ise, son iki Roland Garros’ta finale ulaşan ve Roland Garros harici bir Grand Slam’de ilk kez finale yükselen Dominic Thiem var. Peki bu iki raket finale nasıl geldiler? Aralarındaki rekabette önde olan hangisi?

Novak Djokovic (Sırbistan)

vs

Dominic Thiem (Avusturya)

32

Yaş

26

Belgrad, Sırbistan

Doğum yeri

Wiener Neustadt, Avusturya

188 cm/ 77 kg

Boy/kilo

185 cm/ 79 kg

Sağ

Kullanılan el

Sağ

905 galibiyet/ 187 mağlubiyet

Kariyer derecesi

282 galibiyet/ 150 mağlubiyet

77

Kazanılan şampiyonluk

16

Djokovic'in final yolu

Tur

Rakip

Skor

1. Tur

Jan-Lennard Struff (Dünya 37 numarası)

3-1

2. Tur

Tatsuma Ito (Dünya 146 numarası)

3-0

3. Tur

Yoshihito Nishioka (Dünya 71 numarası)

3-0

Son 16

Diego Schwartzman (Dünya 14 numarası)

3-0

Çeyrek final

Milos Raonic (Dünya 35 numarası)

3-0

Yarı final

Roger Federer (Dünya 3 numarası)

3-0

Dominic Thiem'in final yolu

Tur

Rakip

Skor

1. Tur

Adrian Mannarino (Dünya 44 numarası)

3-0

2. Tur

Alex Bolt (Dünya 140 numarası)

3-2

3. Tur

Tyler Fritz (Dünya 34 numarası)

3-1

Son 16

Gael Monfils (Dünya 10 numarası)

3-0

Çeyrek final

Rafael Nadal (Dünya 1 numarası)

3-1

Yarı final

Alexander Zverev (Dünya 7 numarası)

3-1

Djokovic ile Thiem, şu ana dek 10 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçların altısını Djoker, dördünü ise Thiem kazandı. İkili, Grand Slam'lerde ise üç kez oynadılar. Üç maç da Roland Garros'taydı ve iki maçı Thiem, bir maçı Djokovic kazandı. Burada dikkatleri çekebilecek nokta, ikili arasındaki son beş maçın dördünü Thiem'in kazanması. Fakat Thiem'in bu dört galibiyetin üçünü toprak kortta aldığını belirtmek gerekiyor. Avusturyalı raket, Djoker'i yalnızca bir kez sert kortta, 2019 ATP Sezon Sonu Finalleri'nde mağlup edebildi. Aralarındaki tüm maçlara daha detaylı bakalım:

Organizasyon

Aşama

Kazanan

Skor

2014 Şangay Masters

Son 32

N. Djokovic

2-0

2016 Miami Masters

Son 16

N. Djokovic

2-0

2016 Roland Garros

Yarı final

N. Djokovic

3-0

2016 ATP Sezon Sonu Finalleri

Grup aşaması

N. Djokovic

2-1

2017 Roma Masters

Yarı final

N. Djokovic

2-0

2017 Roland Garros

Çeyrek final

D. Thiem

3-0

2018 Monte Carlo Masters

Son 16

D. Thiem

2-1

2019 Madrid Masters

Yarı final

N. Djokovic

2-0

2019 Roland Garros

Yarı final

D. Thiem

3-2

2019 ATP Sezon Sonu Finalleri

Grup aşaması

D. Thiem

2-1

Djokovic - Thiem maçı yarın (2 Şubat 2019) TSİ 11:30'da Eurosport 1 ekranında!