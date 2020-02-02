Djokovic, Avustralya Açık'ta 8. kez şampiyon oldu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler kategorisinde son şampiyon Novak Djokovic, Avusturyalı Thiem'i 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı. Sırp raket, bu sonuçla Avustralya'da 8. kez şampiyonluk yaşamış oldu.



Sezon ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık, tek erkeklerde yapılan final müsabakasıyla tamamlandı. Son maçta Djokovic, Rod Laver Arena'da karşı karşıya geldiği Avusturyalı rakibi Dominic Thiem'i 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Yaklaşık 4 saat süren mücadelede Sırp raket Djokovic, Avustralya Açık'ta 8. defa zafere ulaşırken, Grand Slam turnuvalarında da 17. şampiyonluğunu elde etmiş oldu. - İSTANBUL