Djokovic, Avustralya Açık'ta 8. kez şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Djokovic, Avustralya Açık'ta 8. kez şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Djokovic, Avustralya Açık'ta 8. kez şampiyon oldu

6 saat önce

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler kategorisinde son şampiyon Novak Djokovic, Avusturyalı Thiem'i 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı.

Djokovic, Avustralya Açık'ta 8. kez şampiyon oldu, System.String[]

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler kategorisinde son şampiyon Novak Djokovic, Avusturyalı Thiem'i 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı. Sırp raket, bu sonuçla Avustralya'da 8. kez şampiyonluk yaşamış oldu.


Sezon ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık, tek erkeklerde yapılan final müsabakasıyla tamamlandı. Son maçta Djokovic, Rod Laver Arena'da karşı karşıya geldiği Avusturyalı rakibi Dominic Thiem'i 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Yaklaşık 4 saat süren mücadelede Sırp raket Djokovic, Avustralya Açık'ta 8. defa zafere ulaşırken, Grand Slam turnuvalarında da 17. şampiyonluğunu elde etmiş oldu. - İSTANBUL

Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
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