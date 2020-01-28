Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde - Son Dakika
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Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde

6 saat önce

Avustralya Açık'ta mücadele eden Sırp tenisçi Novak Djokovic, çeyrek finalde karşılaştığı Kanadalı raket Milos Raonic'i 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, yarı finalde Federer'in rakibi oldu.

Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde, System.String[]

Avustralya Açık'ta mücadele eden Sırp tenisçi Novak Djokovic, çeyrek finalde karşılaştığı Kanadalı raket Milos Raonic'i 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, yarı finalde Federer'in rakibi oldu.


Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta heyecan tek erkeklerde oynanan çeyrek final maçlarıyla devam etti. Turnuvada son şampiyon Sırp tenisçi Novak Djokovic, Rod Laver Arena'da Kanadalı rakibi Milos Raonic'i 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Djokovic, böylelikle kendisinde önce yarı finale yükselen Federer'in rakibi oldu.


Turnuvanın diğer kolunda ise dünya 1 numarası Nadal ile Avusturyalı raket Dominic Thiem'in oynayacağı maçın galibiyle Wawrinka - Zverev müsabakasının kazananı yarı finalde eşleşmiş olacak. - İSTANBUL

Novak Djokoviç, Milos Raonic, Avustralya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:39 Kaynak: İHA
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