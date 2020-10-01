Djokovic, Fransa Açık'ta üçüncü turda - Son Dakika

Djokovic, Fransa Açık'ta üçüncü turda

Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic üçüncü tura yükseldi.

Djokovic, Fransa Açık'ta üçüncü turda, System.String[]

Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic üçüncü tura yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın beşinci gün akşam seansı, ikinci tur maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, 1 saat 23 dakika süren mücadelenin ardından dünya 66 numarası Litvanyalı Ricardas Berankis'i 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 mağlup etti.

Kariyerindeki 18'inci grand slam şampiyonluğunu kovalayan 33 yaşındaki tenisçi, Roland Garros'taki 70. galibiyetine ulaşarak bu alanda İsviçreli Roger Federer'i yakaladı. Djokovic, üçüncü turda dünya 153 numarası Kolombiyalı Daniel Elahi Galan ile karşılaşacak.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Stefanos Tsitsipas ise dünya 60 numarası Uruguaylı Pablo Cuevas'ı 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerin ardından 3-0'la geçerek üçüncü turda dünya 56 numarası Sloven Aljaz Bedene'in rakibi oldu.

Tek erkeklerde günün sürprizini ise 9 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov'u 5 saat süren mücadelenin ardından 7-5, 6-7, 6-3, 3-6 ve 8-6'lık setlerle 3-2 mağlup eden dünya 101 numarası İspanyol Roberto Carballes Baena gerçekleştirdi.

Kenin 3. tura yükseldi

Tek kadınlarda bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin, dünya 93 numarası Rumen Ana Bogdan karşısında zorlanmasına rağmen 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-1 mağlup etti.

ABD'li tenisçi, üçüncü turda dünya klasmanında 105. sırada yer alan Rumen Irina Bara ile kozlarını paylaşacak.

Nadal ve Simona Halep yarın korta çıkacak

Üçüncü tur maçlarına başlanacak Fransa Açık'ta yarın, tek erkeklerde son 3 yılı üst üste olmak üzere turnuvada 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, dünya 74'üncüsü İtalyan Stefano Travaglia ile mücadele edecek.

Bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ise dünya 25 numarası Norveçli Casper Ruud ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, dünya 29'uncusu ABD'li Amanda Anisimova'nın karşısına çıkacak.

3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'nın rakibi ise 27 numaralı seribaşı Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova olacak.

Novak Djokoviç, Roland Garros, Fransa, Sırp, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 23:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Djokovic, Fransa Açık'ta üçüncü turda - Son Dakika Spor

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