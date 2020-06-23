Djokovic'in koronavirüs testi pozitif - Son Dakika

Djokovic'in koronavirüs testi pozitif

Teniste dünya erkekler 1 numarası Sırp Novak Djokovic, koronavirüs (Kovid- 19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Teniste dünya erkekler 1 numarası Sırp Novak Djokovic, koronavirüs (Kovid- 19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kovid-19 testi yaptıran Novak Djokovic yazılı açıklamasında, sonucun pozitif çıktığını bildirdi. 33 yaşındaki Sırp raket, eşi Jelena'nın da test sonucunun pozitif olduğunu, çocuklarının testinin ise negatif çıktığını kaydetti. Ünlü sporcunun kondisyoneri Marko Paniki de koronavirüse yakalanmıştı.

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Daha önce de Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'a katılan Bulgar tenisçiler Grigor Dimitrov ve Hırvat Borna Coric'in koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Turnuvada ter döken diğer tenisçilerden Alexander Zverev ile Marin Cilic'in test sonuçları negatif çıkarken, Dimitrov'un koronavirüse yakalanması üzerine Adria Tur'un Hırvatistan finalinin iptal edildiği açıklanmıştı.

Hırvatistan ve Sırbistan'da düzenlenen organizasyonda koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, etkinliklerin halka açık olması büyük eleştiri almıştı. Belgrad'daki maçlar sonrası verilen partide de önlemlere uyulmadığı görülürken, Novak Djokovic eleştirilere, "Geçtiğimiz aydaki her şeyi kalpten ve samimi bir niyetle yaptık. Turnuva, bölgemiz için birlik, dayanışma ve sevgi mesajları veriyordu. Turnuvayı koronavirüs salgınının azaldığı bir dönemde düzenledik. Maalesef salgın hala devam ediyor. Bu bizim hala virüsle başa çıkmayı ve birlikte yaşamayı öğrenmekte olduğumuz yeni bir gerçeklik. Virüsten etkilenen herkesten çok özür diliyorum. Umarım bu kimsenin hayatını zorlaştırmaz ve herkes iyileşir" diye cevap vermişti.


Sırbistan Karadağ, Novak Djokoviç, Belgrad, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Djokovic'in koronavirüs testi pozitif - Son Dakika Spor
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