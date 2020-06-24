Djokovic, koronavirüse yakalandığı turnuvayı düzenlediği için özür diledi - Son Dakika

Djokovic, koronavirüse yakalandığı turnuvayı düzenlediği için özür diledi

Dünyanın bir numaralı erkek tenisçisi olan Novak Djokovic, koronavirüse yakalanmasına neden olan turnuvayı düzenlediği için özür diledi.

Dünyanın bir numaralı erkek tenisçisi olan Novak Djokovic, koronavirüse yakalanmasına neden olan turnuvayı düzenlediği için özür diledi.

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Djokovic'in düzenlediği ve kardeşinin de direktörü olduğu Adria Tour Turnuvası'nda daha önce de tenisçiler Grigor Dimitrov, Borna Coric ve Viktor Troicki'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Djokovic, kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandığını, ancak çocuklarının testinin negatif olduğunu açıkladığı Twitter iletisinde turnuvayı düzenledikleri için özür diledi.

Gerekli sağlık önlemlerini aldıklarını ve turnuvayı iyi niyetle düzenlediklerini belirten Sırp tenisçi, bu tarz bir organizasyonun düzenlenmesi için erken olduğunu anladığını belirtti.

Djokovic, erken davranmakla hata yaptıklarını ifade ederek insanlara zarar verdikleri için üzgün olduğunu söyledi; hastalığa yakalanan herkese geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Turnuvanın geri kalan maçları iptal edildi.

33 yaşındaki Djokovic, ilk turda Belgrad'da Serb Troicki ile karşılaşmıştı.

Turnuva Sırbistan ve Hırvatistan'da düzenlenmişti.

Hırvatistan'da koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesiyle beraber tenisçiler sosyal mesafe kurallarına uygun davranmamış, sporcuların maçların sonunda birbirlerine sarıldıkları görülmüştü.

Hatta tenisçiler beraber basketbol maçı da yapmıştı.





Hırvatistan Başbakanı karantinaya girmeyi reddetti

Diğer yandan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Djokovic ile Adria Tour Turnuvası'nda görüşmesine rağmen karantinaya girmeyeceğini söyledi.

Plenkovic, Djokovic ile yakın temasta bulunmadığını belirtti. Ancak Plenkovic'in tenisçinin omuzuna dokunduğunu gösteren fotoğraflara medyada yer verilmişti.

Muhalefet liderlerinin, Başbakan'ın karantinaya girmesi gerektiğine dair sözlerini Plenkovic, 5 Temmuz'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde kampanyasını durdurma çabası olarak niteledi.

Başbakan Plenkovic, Twitter'da tenis turnuvasından görüntüler paylaşmıştı.

Grigor Dimitrov, Novak Djokoviç, Hırvatistan, Twitter, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:47 

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