Son Dakika Haberleri: Djokovic Set Vermeden Finalde

Djokovic Set Vermeden Finalde

2 saat önce

Avustralya Açık'ta mücadele eden Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarı finalde karşılaştığı Fransız raket Lucas Pouille'yi 3-0 mağlup ederek, adını finale yazdırdı ve Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

Djokovic Set Vermeden Finalde, System.String[]
Avustralya Açık'ta mücadele eden Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarı finalde karşılaştığı Fransız raket Lucas Pouille'yi 3-0 mağlup ederek, adını finale yazdırdı ve Rafael Nadal'ın rakibi oldu. Deneyimli tenisçi, bu sonuçla Avustralya Açık'ta 7. kez finale çıkmış oldu. Avustralya Açık 2019'da heyecan bugün tek erkeklerde oynanan yarı final maçıyla devam etti. 1 numaralı seri başı Novak Djokovic, Rod Laver Arena'da karşı karşıya geldiği Fransız Lucas Pouille'i 6-0, 6-2, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, finale çıkmayı başardı. 1 saat 25 dakika süren maçta Avustralya Açık'ta daha önce 6 kez kupayı kaldıran 34 yaşındaki raket, 7. kez finale çıkmayı başardı. Pouille karşısında zorlanmayan Djokovic, bu sonuçla finalde 2 numaralı seri başı İspanyol raket Rafael Nadal'ın rakibi oldu. İkili arasındaki final maçı 27 Ocak Pazar günü TSİ 11.30'da oynanacak.

( Bora Akyol/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:51 Kaynak: İHA

Rafael Nadal, Novak Djokoviç, Avustralya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti Kızların Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavgası Saniye Saniye Kaydedildi

Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:13:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Djokovic Set Vermeden Finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]