Djokovic Set Vermeden Finalde

Avustralya Açık'ta mücadele eden Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarı finalde karşılaştığı Fransız raket Lucas Pouille'yi 3-0 mağlup ederek, adını finale yazdırdı ve Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

Avustralya Açık'ta mücadele eden Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarı finalde karşılaştığı Fransız raket Lucas Pouille'yi 3-0 mağlup ederek, adını finale yazdırdı ve Rafael Nadal'ın rakibi oldu. Deneyimli tenisçi, bu sonuçla Avustralya Açık'ta 7. kez finale çıkmış oldu. Avustralya Açık 2019'da heyecan bugün tek erkeklerde oynanan yarı final maçıyla devam etti. 1 numaralı seri başı Novak Djokovic, Rod Laver Arena'da karşı karşıya geldiği Fransız Lucas Pouille'i 6-0, 6-2, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, finale çıkmayı başardı. 1 saat 25 dakika süren maçta Avustralya Açık'ta daha önce 6 kez kupayı kaldıran 34 yaşındaki raket, 7. kez finale çıkmayı başardı. Pouille karşısında zorlanmayan Djokovic, bu sonuçla finalde 2 numaralı seri başı İspanyol raket Rafael Nadal'ın rakibi oldu. İkili arasındaki final maçı 27 Ocak Pazar günü TSİ 11.30'da oynanacak.



( Bora Akyol/İHA)

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti

Kızların Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavgası Saniye Saniye Kaydedildi

Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız

Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor