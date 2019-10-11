Son Dakika Haberleri: Djokovic'ten Şanghay Masters'a erken veda
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Djokovic'ten Şanghay Masters'a erken veda

18 dakika önce

Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda mücadelede eden dünya 1 numarası Novak Djokovic, çeyrek finalde Stefanos Tsitsipas'a 2-1 yenilerek elendi.

Djokovic'ten Şanghay Masters'a erken veda, System.String[]

Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda mücadelede eden dünya 1 numarası Novak Djokovic, çeyrek finalde Stefanos Tsitsipas'a 2-1 yenilerek elendi.

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu kapsamında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, 1 numaralı seribaşı Sırbistanlı Djokovic ile dünya sıralamasında 7. basamakta yer alan Yunan Tsitsipas karşılaştı.

Djokovic karşısında ilk seti 6-3 kaybeden Tsitsipas, oyunda üstünlüğü ele geçirdiği sonraki setleri 7-5 ve 6-3 alarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Turnuvada yarı finale yükselen 20 yaşındaki Tsitsipas, gelecek ay Londra'da düzenlenecek ATP Finalleri'ne katılmaya hak kazanan ilk Yunan tenisçi olmayı da başardı. Djokovic ise kariyerinde ilk kez Şanghay Masters'ta yarı finale kalamadı.

Novak Djokoviç, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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