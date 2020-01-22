Djokovic ve Barty, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Djokovic ve Barty, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi - Son Dakika Spor

Djokovic ve Barty, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi

6 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, 3. tura çıktı.

Djokovic ve Barty, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, 3. tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya 3. gün sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic, ikinci turda turnuvaya özel davetle katılan Japon Tatsuma Ito karşılaştı. Sırp tenisçi, 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, Alman rakibi Philipp Kohlschreiber'in sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya çıkmaması üzerine 3. tura yükseldi.

15 yaşındaki Gauff 3. turda

Tek kadınlarda dünya 74 numarası Rumen Sorana Cirstea ile karşılaşan 15 yaşındaki ABD'li Coco Gauff, 2 saat 6 dakika süren mücadeleyi 4-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazanarak bir üst tura çıktı.

Bir numaralı seribaşı Ashleigh Barty, dünya 4 numarası Naomi Osaka ve 7 numaralı seribaşı Petra Kvitova, rakiplerini 2-0 ile geçerek 3. tura yükseldi.

Novak Djokoviç, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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