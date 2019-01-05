Son Dakika Haberleri: Djokovic Yarı Finalde Elendi

Djokovic Yarı Finalde Elendi

1 saat önce

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, katıldığı Katar Açık Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde İspanyol Roberto Bautista Agut'a 2-1 yenildi.

Djokovic Yarı Finalde Elendi, System.String[]
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, katıldığı Katar Açık Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde İspanyol Roberto Bautista Agut'a 2-1 yenildi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı finalinde dünya 24 numarası İspanyol Agut karşısında ilk seti 6-3 alarak 1-0 öne geçen Djokovic, skor avantajını iyi kullanamadı. Sonraki setleri 7-6 ve 6-4 kazanan Agut, Sırp tenisçiyi 2-1 mağlup ederek turnuvada adını finale yazdırdı.

Maçın ardından duygularını dile getiren 30 yaşındaki Agut, "Bu maçı, hayatım boyunca unutmayacağım. Maçta inanılmaz bir atmosfer vardı. Tenisi bu düzeyde oynamak için her gün çalıştım. Bu seviyede kalmak çok zor bir şey ve zaten bunu başarırsan Novak gibi 1 numara oluyorsun. Ama şu an, benden mutlusu yok." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Tenis, Novak Djokoviç, Katar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


8 Yaşındaki Hazal'dan Yardım Çığlığı, "Kardeşim Ölmesin" Bursaspor, Emre Taşdemir ile Yollarını Ayırdı

Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'ın Double-Double Yaptığı Maçı Kazandı Efsane Futbolcu Maradona, Mide Kanaması Teşhisiyle Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 12:06:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Djokovic Yarı Finalde Elendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]