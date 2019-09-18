DKBB Encümen Toplantısı Trabzon'da yapıldı

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) encümen toplantısı, Trabzon'da gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, DKBB Genel Sekreteri Mehmet Şentürk, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, Ortahisar Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca ile Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy katıldı.

Zorluoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, birliğe üye il ve ilçe belediyelerinin ortak hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kendi döneminde, yeni yönetimle örnek bir dayanışma ve istişare örneği sergileyeceklerini dile getiren Zorluoğlu, böylelikle de hem vatandaşa daha iyi hizmet ulaştırmanın önünü açacaklarına hem de yerel yönetimlerin kurumsal yapılarında daha profesyonelleşeceklerine inandığını ifade etti.

Toplantıda, ayrıca gündem maddeleri olan 2019 yılı mevzuat bilgilendirme toplantıları programı, 2019 yılı günübirlik eğitim semineri programı, tezsiz yüksek lisans programının değerlendirilmesi, yüksek lisans programı ödül töreni, zabıta ve itfaiye personeline yönelik görevde yükselme eğitimi, Trabzon Üniversitesi ile işbirliği protokolü, personel istihdamı, katılım payları, birlik hizmet binası ve birliğin faaliyetleri konuları da görüşüldü.