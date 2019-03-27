Son Dakika Haberleri: Dkgk'dan Yeşil'e Ziyaret

Dkgk'dan Yeşil'e Ziyaret

13 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu (DKGK) üyeleri, ilk ziyaretlerini TOBB Yönetim Kurulu üyesi, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ve DTB Yönetim Kurulu üyelerine gerçekleştirdi.

Dkgk'dan Yeşil'e Ziyaret, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu (DKGK) üyeleri, ilk ziyaretlerini TOBB Yönetim Kurulu üyesi, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ve DTB Yönetim Kurulu üyelerine gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İl Kadın Girişimciler Kurulu seçimlerinde İcra Kurulu Başkanlığı'na seçilen Zülal Koç ve Başkan Yardımcılığına seçilen Şerife Keskin ile İcra Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen DTB Başkanı Engin Yeşil ziyarette önceki dönemde başarılı projeler hayata geçiren ve başarılara imza atan icra kurulu üyelerine de emeklerinden dolayı teşekkür etti. DTB Başkanı Yeşil, İcra Kurulu üyelerinin birlik ve beraberlik içerisinde çok başarılı projelere imza atacaklarını belirterek, "Ülke nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan kadınların ticari hayatta daha fazla yer alması ve ekonomik yaşamda hak ettikleri konuma kavuşmalarına büyük katkı sunacağınıza inancım tamdır. Bu düşünceler ile yeni İl Kadın Girişimciler Kurulumuzu kutluyor, çalışmalarında da başarılar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:45 Kaynak: İHA

Türkiye, Diyarbakır, Engin Yeşil, Ekonomi
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