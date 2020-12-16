DKİB Başkan Yardımcısı Gürdoğan: "Büyük Türkistan diye adlandırdığımız coğrafyayı ekonomik olarak canlandırmamız lazım" - Son Dakika

DKİB Başkan Yardımcısı Gürdoğan: "Büyük Türkistan diye adlandırdığımız coğrafyayı ekonomik olarak canlandırmamız lazım"

16.12.2020 11:50
DKİB Başkan Yardımcısı Gürdoğan:

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, artık büyük Türkistan diye adlandırılan Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu coğrafyayı canlandırmamız gerektiğini söyledi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, artık büyük Türkistan diye adlandırılan Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu coğrafyayı canlandırmamız gerektiğini söyledi.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki yapmış olduğu zaferin Türkiye'nin de katkılarıyla Türk Cumhuriyetlerinin tekrar Türkiye'ye bakış açısını değiştireceğini kaydeden Gürdoğan, özellikle Latin alfabesine geçen Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ile ilişkilerin tek dil tek millet şiarıyla geliştirilmesi gerektiğini savundu. Gürdoğan, "Azerbaycan'ın Karabağ'daki yapmış olduğu başarı ve zafer, Türkiye'nin de katkılarıyla Türk Cumhuriyetlerinin tekrar Türkiye'ye bakış açısını değiştirecek. Özellikle Latin alfabesine geçen Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan tek dil tek millet; şiarıyla beraber bizler tekrardan eski büyük Türkistan diye adlandırdığımız, Türkiye'nin içerisinde olduğu bu coğrafyayı canlandırmamız lazım. 2043 yılına kadar Çin'in Lojistik merkezlerini geliştirmesi buna bağlı olarak deşarj limanlarıyla beraber Çin'in Alaska'dan Amerika'ya saatte 850 kilometre hız yapan hızlı trenlerle bağlanmasını düşündüğünü bununla ilgili çalışmalar yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla Pakistan'ın Karaçi, Güney Kıbrıs Rum kesimindeki limanları ve buna bağlı olarak kendi yapmış olduğu lojistik limanlarla Türkiye olarak çok önemli bir yerde bulunuyoruz. Tarihe baktığımız zaman İpek Yolunun tek görüldüğü yer Türkiye'de Trabzon'dur. Hazar'ın üstündeki hata bağlanmamızın çok önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye kendi stratejisini tren yolu olarak geliştirmesi Çin ve Rusya'nın yapmış olduğu bu hareketlerin içine Türkiye'nin de girmesi lazım. Bu Türkiye'nin elini özellikle Avrupa Birliği ve Amerika karşısında çok daha güçlendirecek ve Türkiye'nin vazgeçilemez bir ülke olduğunun altını çizecek. Bunu yaparken Türk Cumhuriyetlerine özellikle ağabeylik yapmak durumundayız. Sadece Türk malını en birinci isteyen ülkeler Türk Cumhuriyetleri. Fakat biz bugün için lojistik imkanlarımız yeterli olmadığından geçiş belgesi sıkıntılarından istediğimiz ticareti oralarla yapamıyoruz. By- Pass sistemi dediğimiz demiryolu taşımacılığı ile demir yolunu beklemeden limanlarda By-pass sistemini kurarak buraya gelecek olan vagonları, vagon taşıyan gemilerimizle en kısa yoldan Rusya'nın içindeki limanlara aktararak oradan Türk Cumhuriyetlerine 1 yıl içinde başlangıç yapmamız lazım. Türkiye'nin özellikle By-Pass sistemiyle beraber tren yollarının limanlara bağlanması, limanlarımızın hareketlenmesi gerekiyor. Bu olursa Türk Cumhuriyetlerindeki Çin korkusunu karşı Türkiye olarak onlara ağabeylik edebilecek duruma geleceğiz. Aynı zamanda onların yer altı zenginliklerini, ürettiklerini alarak karşılıklı barter sistemiyle beraber Türkiye'yi farklı ufuklara taşıyabileceğiz" dedi. - TRABZON

DKİB Başkan Yardımcısı Gürdoğan: Büyük Türkistan diye adlandırdığımız coğrafyayı ekonomik olarak canlandırmamız lazım

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Türkistan, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DKİB Başkan Yardımcısı Gürdoğan: 'Büyük Türkistan diye adlandırdığımız coğrafyayı ekonomik olarak canlandırmamız lazım' - Son Dakika Ekonomi


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