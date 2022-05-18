DKİB'den Balkanlar'a ticaret heyeti programı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) Saraybosna ve Belgrad'a ticaret heyeti programı düzenlendiği bildirildi.

DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, bölge ihracatında pazar çeşitlendirmesinin sağlanması ve ihracatçıların Balkanlar pazarından daha fazla pay alması amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, DKİB organizasyonu ile 9-14 Mayıs'ta Saraybosna ve Belgrad'a "İnşaat, Yapı Malzemeleri ve Tüketim Ürünleri" sektöründe "Ticaret Heyeti" programı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 22 firmadan 32 katılımcının iştirakiyle gerçekleştirdikleri sektörel ticaret heyetinin ilk ayağının Sırbistan'ın başkenti Belgrad olduğunu aktardı.

Belgrad'daki programın detayları hakkında bilgilendirmede bulunan Gürdoğan, "Her firmamızın en az 10 firma ile görüştüğü bu yorucu maraton sonucunda birçok iş bağlantısının temelleri atılırken henüz Türkiye'ye dönmeden sipariş alan firmalarımız yorgunluklarına rağmen salondan mutlu ayrıldı." ifadesini kullandı.

Gürdoğan, program kapsamında heyetin, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u da ziyaret ettiğini kaydederek, Aksoy'a destekleri nedeniyle Trabzonspor forması hediye ettiklerini belirtti.

Saraybosna'da gerçekleştirilen iş görüşmelerine ise yaklaşık 70 Bosna Hersekli ithalatçının katılım sağladığına dikkati çeken Gürdoğan, ikili iş görüşmelerinin maksimum verimle tamamlandığını ve yine birçok firmanın iş bağlantısı yapmayı başardığını vurguladı.

Gürdoğan, ayrıca Sırbistan ve Bosna Hersek'in, Türk yatırımcı ve ihracatçılar için önemli bir potansiyel taşıdığını da kaydetti.