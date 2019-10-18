DKİB'den, başkonsolos Saberi'ye ziyaret

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) yönetim kurulu üyeleri, görevine yeni başlayan İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi'yi ziyaret etti.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı ziyarette Saberi'ye yeni görev yerinde başarı dileklerini iletti.

Trabzon ve Doğu Karadeniz'de yapacakları görevde kendilerine yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade eden Gürdoğan, İran ile Doğu Karadeniz' arasında karşılıklı ticari ilişkilerin daha üst noktalara ulaşması konusunda işbirliği yapma teklifinde bulundu.

Gürdoğan, Trabzon ve İran'ın ticarette her zaman ön planda olduğuna işaret ederek, tüm dünya ülkelerinden gelen yüklerin Trabzon limanı üzerinden İran'a sevk edildiğine dikkati çekti.

Amaçlarının, 10 milyon 170 bin dolar düzeyinde olan ihracat rakamını daha üst noktalara taşımak olduğunu belirten Gürdoğan, kasım ayında Trabzon'da gerçekleştirilecek Uluslararası İpekyolu İş Adamları Zirvesine İran'daki önde gelen iş adamlarının da katılım göstermelerini istedi.

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi ise Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı ticareti daha üst noktalara taşımak amacıyla her türlü desteği vereceklerini kaydetti.