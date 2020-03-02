DKİB, Gürcistan Trabzon Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel DKİB, Gürcistan Trabzon Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti - Son Dakika

DKİB, Gürcistan Trabzon Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti

6 saat önce

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) yönetim kurulu üyeleri, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğu'na ziyarette bulundu.

DKİB, Gürcistan Trabzon Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti, System.String[]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) yönetim kurulu üyeleri, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğu'na ziyarette bulundu.

DKİB Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, görevine yeni atan Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze'ye ziyaret ederek başarı temennisinde bulundu.

Ticari ilişkilerin de görüşüldüğü ziyarette konuşan Gürdoğan, Doğu Karadeniz'deki illerin Gürcistan ile ticari ilişkilerini daha üst noktalara taşımak istediklerini söyledi.

Doğu Karadeniz, Gürcistan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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