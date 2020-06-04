DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürdoğan'dan ihracat değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürdoğan'dan ihracat değerlendirmesi Açıklaması

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den yılın 5 aylık döneminde 566 milyon 561 bin 51 dolarlık ihracat gerçekleştirilerek bölge ihracatçısının 114 ülkeye dış satım yaptığını belirtti.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürdoğan'dan ihracat değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den yılın 5 aylık döneminde 566 milyon 561 bin 51 dolarlık ihracat gerçekleştirilerek bölge ihracatçısının 114 ülkeye dış satım yaptığını belirtti.

Gürdoğan, Doğu Karadeniz ihracatı ile Kovid-19 salgını sürecinde ihracatçılara yönelik destekler ve çalışmalarla ilgili düzenlediği "online basın toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Kovid-19'un her alanda olduğu gibi ülke ihracatına da olumsuz etki ettiğini söyledi.

Risk altındaki her ülkede alınan tedbirlerin talep daralması oluşturarak tüketimi kıstığına işaret eden Gürdoğan, "Bunun doğal sonucu olarak ticaretin durması ihracatımıza da olumsuz yansımıştır ancak bu olumsuz etkinin Doğu Karadeniz Bölgemiz ihracatında çok büyük oranda rakamlara yansımamış olması, hatta 2020 yılının ilk 5 aylık dönemi ihracatımızda artış yaşanması, bizler için sevindirici ve teselli kaynağı olmuştur." diye konuştu.

Gürdoğan, hükümetin yerinde ve zamanında etkin şekilde aldığı kararların, salgının kontrol altına alınması ve ihracatın olumsuz etkilenmemesinde çok büyük katkısının olduğuna dikkati çekerek, "İhracat camiası olarak hükümetimize, bakanlarımıza, ekonomi yönetimine ve cephede savaşan gurur kaynağımız sağlık ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"120 ihracatçımıza 100 milyon dolar kredi kullandırılmış"

Bu dönemde Trabzon'da da şubesinin açılmasını sağladıkları Eximbank'ın, Doğu Karadeniz ihracatına büyük katkısının olduğuna işaret eden Gürdoğan, "2020 yılı başından bugüne kadar yani 5 aylık dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaklaşık 120 ihracatçımıza 100 milyon dolar civarında en uygun şartlardan kredi kullandırılmış, 75 milyon dolar civarındaki ihracat sigorta desteği kapsamına alınmıştır." dedi.

Gürdoğan, pandemi sürecinde yine ihracatçıların Eximbank'tan kullanmış olduğu kredilerde koşulsuz 90 gün vade uzatımı yapıldığını ve ihracat taahhüt sürelerinin bir yıl daha uzatıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İhracatçılara özel kullandırılan reeskont kredilerinde yeni uzun vade türlerinde krediler ihdas edilerek tek taksit ödeme seçeneği ile 2 yıl vadeli kredi çıkarılmış ve bu kredilerde Kredi Garanti Fonu üzerinden Hazine kefalet desteği sağlanmıştır. İhracatçımıza destek olarak yapılan faiz indirimleri ile bugün için Eximbank ihracatçımıza en düşük faiz oranında kredi kullandıran banka olmuştur."

"Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş çıkışlar aksama yaşanmadan yapıldı"

Gürdoğan, kara yolu kapılarında Türk plakalı tırların hızlı şekilde giriş çıkış yapabilmesi konusunda da bazı düzenlemelerin gerçekleştirildiğini belirterek, bu kapsamda Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş çıkışların aksama yaşanmadan yapıldığını kaydetti.

Gürcistan'da iş yapan ve iş yeri olan ihracatçıların, bu ülkeye giriş çıkış yapabilmeleri yönünde özel izin alınması konusunda da girişimlerin sürdüğünü ifade eden Gürdoğan, gelecek günlerde sonuçlanacak bu girişimle sadece ihracatçılara yönelik özel iznin alınmasının sağlanacağını söyledi.

Gürdoğan, bugün itibarıyla İran ve Irak'a açılan Gürbulak ve Habur sınır kapılarında uluslararası yük taşımacılığına başlandığını kaydederek, "Bölgemizden İran'a ve Irak'a yapılacak ihracatın da tekrar başlaması sağlanmış oldu." dedi.

Yeni iş yapma modelleri konusunda da çalıştıklarını anlatan Gürdoğan, "Bunun için de önümüzdeki aylarda ihracatçılarımız için sanal ortamda fuar organizasyonları ve sanal ticaret heyetleri, ikili iş görüşmeleri programları düzenleyerek ihracatçılarımızın yeni pazarlara açılmaları ve yeni müşteriler bulmalarına katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"İhracatçılarımız, ülkemizin dört bir tarafındaki kapı ve limanlardan ihracatını gerçekleştirebiliyor"

DKİB yetki alanındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 5 ayında yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 arttığına dikkati çeken Gürdoğan, "Bölgemiz ihracatı 2020 yılı 5 aylık döneminde 566 milyon 561 bin 51 dolar olarak gerçekleşmiştir. Bölge ihracatçımız 114 ülkeye ihracat yapmıştır.

Kovid-19 salgının etkisinin kontrol altına alınması ile önümüzdeki aylarda da ihracatımızın yılın tamamını artışla kapatacağından ümitliyiz." diye konuştu.

Gürdoğan, ihracatçıların sadece Trabzon, Rize ve Hopa gümrüklerinden ihracat yapmadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İhracatçılarımız ülkemizin dört bir tarafındaki kapı ve limanlardan ihracatını gerçekleştirebiliyor. Lojistik altyapısı yönünden Trabzonlu ihracatçımız çok önemli kapasiteye ulaşmıştır. Samsun ve Zonguldak Limanı'ndan Rusya ve Ukrayna'ya çalışan ihracatçılarımıza ait 15 gemimizle ihracatçılarımız bölge ve ülke ihracatına büyük katkı yapmaktadır."

Rusya Federasyonu'na yaş meyve sebze ihracatında Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki üretim tesisleri ile öncü olan Trabzon'daki ihracatçıların başarılarını her geçen yıl artırdığını vurgulayan Gürdoğan, "Son yıllarda su ürünleri ihracatında da büyük sıçrama yapan Trabzon ve Rize'de faaliyet gösteren ihracatçılarımız, bölgede üretilen su ürünlerini son yıllarda Uzakdoğu ve Çin'e dahi ihraç ederek büyük başarı göstermiştir." şeklinde konuştu.

"Birçok ülkedeki ithalatçılar ülkemize yönelmiş durumdadır"

Gürdoğan, Türk ihracatçısının bu dönemde düzenli ve hızlı tedarik dolayısıyla uluslararası piyasalardan büyük güven ve saygınlık kazandığını söyledi.

"Artık birçok ülkedeki ithalatçılar tedarikte bu güvenden dolayı ülkemize yönelmiş durumdadır." diyen Gürdoğan, şunları ifade etti:

"İhracatçılar olarak bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Oluşan bu güven ortamını sinerjiye dönüştürerek kalitemiz ve hızlı teslimat avantajımızdan ödün vermeden uluslararası ticarette önde gelen tedarikçi ülke konumuna gelmemiz hiç de zor olmayacaktır. Bu durum önümüzdeki dönemde Türk ihracatçısını dünya pazarlarına hakim konumuna getirecektir."

Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıları için de büyük fırsatlar doğduğunu dile getiren Gürdoğan, "Hinterlandımızda olan komşu çevre ülkeler ve Rusya pazarında Çin Halk Cumhuriyeti yerine ülkemizin tedarikçi olma imkanı doğmuştur ve bu durumu da ihracatçılarımızın çok hızlı bir şekilde değerlendirmesi gerekmektedir." görüşünü paylaştı.

Doğu Karadeniz, Trabzon, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürdoğan'dan ihracat değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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