DKMP Aydın Şube Müdürlüğü sulak alanları korumaya davet etti - Son Dakika

DKMP Aydın Şube Müdürlüğü sulak alanları korumaya davet etti

04.05.2021 11:06
DKMP Aydın Şube Müdürlüğü sulak alanları korumaya davet etti, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü'ne ait sulak alanda yangın meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü'ne ait sulak alanda yangın meydana geldi. Yangın sonrası yetkililer vatandaşları sulak alanları korumaya davet etti.

Yangın, Tepecik Mahallesi Çıldır Göleti'ndeki DKMP Aydın Şube Müdürlüğü'ne ait sulak alanda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sazlıkların tutuşturulması suretiyle başlayan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası sulak alanda zarar meydana geldi. DKMP Aydın Şube Müdürlüğü tarafından olayın fail veya faillerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

"Sulak alanlar, dünyanın en zengin ve üretken ekosistemleridir"

Yangın sonrası DKMP Aydın Şube Müdürlüğü yetkileri sulak alanların dünyanın en zengin ve üretken ekosistemleri olduğunu belirterek, "Kendine özgü doğal yapıları ile sudaki kirliliği azaltır, karbon tutar, suyun akışını düzenleyerek insanları taşkın ve sel gibi doğal afetlerden korurken, geçim kaynaklarına ve beslenmesine de katkı sağlayarak her yıl dünya genelinde milyarlarca dolara eşdeğer ekosistem hizmeti sunmaktadır. Sulak alanlarımız, birçok canlı türüne de ev sahipliği yaparak; barınma, beslenme ve yuvalama ortamı oluşturur. İlimizde de irili ufaklı birçok sulak alan mevcuttur" ifadelerini kullanarak vatandaşları sulak alanları korumaya davet ettiler. - AYDIN

DKMP Aydın Şube Müdürlüğü sulak alanları korumaya davet etti
DKMP Aydın Şube Müdürlüğü sulak alanları korumaya davet etti
DKMP Aydın Şube Müdürlüğü sulak alanları korumaya davet etti
DKMP Aydın Şube Müdürlüğü sulak alanları korumaya davet etti
DKMP Aydın Şube Müdürlüğü sulak alanları korumaya davet etti

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Efeler, Yangın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DKMP Aydın Şube Müdürlüğü sulak alanları korumaya davet etti - Son Dakika


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