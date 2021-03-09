DKMP'den avcı eğitimi kursu - Son Dakika

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şubesinde avcı eğitimi kursu açılacak.

Konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Şube Müdürlüğümüzce açılacak olan avcı eğitimi kursuna 15 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapan ilk 20 kursiyer 22 Mart 2021- 01 Nisan 2021 tarihleri arasında, 26 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapan diğer kursiyerler 05 Nisan 2021- 15 Nisan 2021 tarihleri arasında kursa katılım sağlayacaklardır. Başvurular Şube Müdürlüğümüzce alınacak olup,

Kurs için istenilen belgeler; 1- 2 adet vesikalık fotoğraf, 2- T.C. kimlik fotokopisi, 3- Diploma fotokopisi, 4- Plastik dosya, 5- Şube Müdürlüğü döner sermaye hesabına (TR940001000116573688615001) 2021 yılı kurs ücreti olan 221,72-TL.'nin yatırıldığına dair makbuz. Kursa devam mecburiyeti vardır. Kurs saatleri 17: 00-20: 10" denildi. - ERZİNCAN