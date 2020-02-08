DKMP'den gümrük personeline CITES eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel DKMP'den gümrük personeline CITES eğitimi - Son Dakika

DKMP'den gümrük personeline CITES eğitimi

6 saat önce

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce gümrük personeline "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)" eğitimi verildi.

DKMP'den gümrük personeline CITES eğitimi, System.String[]

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce gümrük personeline "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)" eğitimi verildi.

DKMP'den yapılan açıklamada, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki eğitimde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İzleme ve Kontrol Şube Müdürü Gökhan Seyhan'ın konuya ilişkin sunum yaptığını belirtti.

Eğitime, Edirne DKMP Şube Müdürü Kerim Yapça, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Nergiz Tünaydın, gümrük ve DKMP personelinin katıldığı kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Seyhan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı
Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmelere ilişkin açıklama Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı! O anlar kameraya anbean yansıdı

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 22:37:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DKMP'den gümrük personeline CITES eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]