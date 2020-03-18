DKMP'den yaban hayatına yem desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel DKMP'den yaban hayatına yem desteği - Son Dakika

DKMP'den yaban hayatına yem desteği

7 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri kar yağışının etkili olduğu Muğla'nın Köyceğiz ve Seydikemer'in yüksek kesimlerindeki yaban hayvanları için yem bıraktı.

DKMP'den yaban hayatına yem desteği, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri kar yağışının etkili olduğu Muğla'nın Köyceğiz ve Seydikemer'in yüksek kesimlerindeki yaban hayvanları için yem bıraktı.


Muğla'nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yaban hayvanlarına destek amaçlı yem desteği sürüyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi ekipleri Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde özellikle kar yağışının devam ettiği yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan yaban hayvanlarının yem ihtiyacı aralıklarla sürüyor. Son olarak Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinin yüksek kesimlerine ekipler tarafından 1000 kg arpa, mısır, buğday ve saman balyası ile yemleme çalışması yapıldı.


DKMP Muğla Şube Müdürlüğü, kar yağışının devam etmesi durumunda yaban hayvanlarına yem desteğinin devam edeceğini açıkladılar. - MUĞLA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Seydikemer, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:16 Kaynak: İHA

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