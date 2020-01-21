DKMP ekipleri bir taraftan doğaya yem bırakırken, bir taraftan da avcıları denetliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel DKMP ekipleri bir taraftan doğaya yem bırakırken, bir taraftan da avcıları denetliyor - Son Dakika

DKMP ekipleri bir taraftan doğaya yem bırakırken, bir taraftan da avcıları denetliyor

7 saat önce

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, bir taraftan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanlarına yem bırakırken, bir taraftan da avcılara yönelik denetim çalışmaları devam ediyor.

DKMP ekipleri bir taraftan doğaya yem bırakırken, bir taraftan da avcıları denetliyor, System.String[]

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, bir taraftan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanlarına yem bırakırken, bir taraftan da avcılara yönelik denetim çalışmaları devam ediyor.


Bayburt'ta etkili olan soğuk havalarla beraber doğada yaban hayvanları için yemleme çalışmalarına devam ediliyor. Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından yapılan yemleme çalışmalarında ağır kış şartlarında aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu da desteklenmesi amaçlanıyor. Dondurucu soğukların yaşandığı yüksek kesimlerde DKMP ekipleri bir taraftan yaban hayvanlarına yem bırakırken bir taraftan da avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Ekipler çalışmalar kapsamında avcıların evrak ve av malzemeleri kontrol edilirken, evrak ve tüfeklerinin yasalara uygun olan avcılara ise teşekkür ettiler. - BAYBURT

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
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