Son Dakika Haberleri: DKMP ekiplerinin denetimleri sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

DKMP ekiplerinin denetimleri sürüyor

1 saat önce

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmaları aralıksız devem ediyor.

DKMP ekiplerinin denetimleri sürüyor, System.String[]

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmaları aralıksız devem ediyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Van'daki değişik av alanlarında kaçak avcılara yönelik av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda bölgede avlanan avcıların evrakları kontrol edilerek evrakların tam olduğu gözlendi. Ekipleri evrakları tam olan avcılara teşekkür ettiler. - VAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:02 Kaynak: İHA
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