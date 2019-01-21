Dkmp Ekiplerinin Hafta Sonu Kaçak Avcı Mesaisi
18 dakika önce
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara yönelik hafta sonu yoğun bir mesai harcarken, Gevaş ilçesinde kaçak avcılık yapan 2 kişinin tüfeklerine el konuldu.
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar
İl Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara yönelik hafta sonu yoğun bir mesai harcarken, Gevaş
ilçesinde kaçak avcılık yapan 2 kişinin tüfeklerine el konuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu Van ve çevre ilçelerde yoğun bir mesai harcadı. Gevaş bölgesinde çalışma yürüten ekipler, kaçak avlanma yapan 2 kişiye işlem yapılırken, takoz bulunmayan 2 adet yarı otomatik av tüfeğe el konuldu. Çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:17 Kaynak: İHA
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