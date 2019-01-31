Dkmp Ekiplerinin Kaçak Avcı Mesaisi
1 saat önce
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmaları aralıksız devem ediyor.
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmaları aralıksız devem ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Muradiye Bendimahi bölgesinde kaçak avcılara yönelik av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda bölgede avlanan avcıların evrakları kontrol edilerek evrakların tam olduğu gözlendi.
Öte yandan ekipler, Edremit, Golardi (Doni) bölgesinde kaçak avlanma yapan 1 kişiye yasal işlem yapıldı. Takoz bulunmayan yarı otomatik av tüfeğine el konulurken şahıstan, idari para cezası ve tazminat talep edilecek. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:45 Kaynak: İHA
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