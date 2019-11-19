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DKMP Erzincan Şube Müdürlüğünden jandarma ve muhtarlara eğitim
6 saat önce
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından jandarma ekipleri ve muhtarlara kara avcılığı kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili eğitim verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:04 Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından jandarma ekipleri ve muhtarlara kara avcılığı kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili eğitim verildi.
DKMP Erzincan Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın 6 kasım 2019 tarihli "Kara Avcılığı Kapsamında Alınacak Tedbirler" konulu genel talimatı doğrultusunda eğitim programı düzenlendi.
Çağlayan ve Yaylabaşı'ndaki jandarma karakollarında görev yapan personel ile belde, mahalle ve köy muhtarlarına bu çerçevede eğitim verildi.
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