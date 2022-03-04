DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
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DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

04.03.2022 19:22

DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), doğada bulunan ve fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı.

DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), doğada bulunan ve fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından fotokapana takılan yabani hayvanların görüntülerini paylaştı. Gece gündüz görüntülere birçok hayvan takılırken, hayvanların beslenme ihtiyaçlarını giderdiği görüldü.

DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı
DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı
DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

YORUMLAR
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AKSEKİ ASAT'IN SEVİMLİ MİSAFİRİ YABAN KEÇİSİ AKSEKİ ASAT'IN SEVİMLİ MİSAFİRİ YABAN KEÇİSİ Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
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