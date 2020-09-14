DKMP Genel Müdürü Üzmez, Dumanlı Tabiat Parkında incelemelerde bulundu - Son Dakika

DKMP Genel Müdürü Üzmez, Erzincan merkezine 70 kilometre, ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan Dumanlı Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi