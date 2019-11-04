Son Dakika Haberleri: DKMP'nin 10.Bölge Müdürlüğü toplantısı Yenice'de yapıldı
Son Dakika Güncel DKMP'nin 10.Bölge Müdürlüğü toplantısı Yenice'de yapıldı

DKMP'nin 10.Bölge Müdürlüğü toplantısı Yenice'de yapıldı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Koordinasyon toplantısı Yenice'de yapıldı.

DKMP'nin 10.Bölge Müdürlüğü toplantısı Yenice'de yapıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Koordinasyon toplantısı Yenice'de yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında yapılan toplantı Yenice Ihlamur Teras tesislerinde yapıldı. Toplantıya bölge müdür yardımcıları, merkez şube müdürleri, il şube müdürleri ve milli parklar müdürleri katıldı.Açılış konuşmalarının ardından Karabük DKMP Şube Müdürü Ahmet Işık Karabük ilinde devam eden 2019 yılı yatırımlarını ve faaliyetleri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle Baklabostan Tabiat Parkına bu yıl ve önümüzdeki yıllarda yapılacak olan alt yapı ve yatırımlarla birlikte Karabük'te ekoturizm konusunda cazibe merkezi olacağını dile getiren Işık, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.


Kurum faaliyetleri hakkında da bilgi aktarılan toplantı diğer kurum müdürlerinin sunumlarının ardından sonra erdi. - KARABÜK

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
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