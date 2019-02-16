Dkmp Yetkilileri Avcı Dernekleriyle Buluştu

Isparta il ve ilçelerinde yer alan avcı dernekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü'nde bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular.

Isparta il ve ilçelerinde yer alan avcı dernekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü'nde bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular.



2019-2020 av dönemi için Isparta Av Komisyonu Toplantısı öncesi il ve ilçelerde yer alan avcı derneği yetkilileri, DKMP Isparta Şube Müdürü Hasan Eryiğit başkanlığında bir araya geldiler. Toplantıda, Isparta Avcı Dernekleri ve Fahri Av Müfettişleri ile birlikte 2019-2020 av dönemi için il av komisyonu öncesi Ön Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda, avcıların sorunları dinlenerek, kurumun avcılık hizmetlerine ilişkin talepleri alındı. - ISPARTA

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